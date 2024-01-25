Песков напомнил, что Россия сообщила Украине о перевозке пленных на Ил-76

Россия своевременно сообщила Украине о перевозке украинских военнопленных военно-транспортным самолётом Ил-76, который был сбит в Белгородской области, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Здесь я предлагаю всё-таки ориентироваться на сообщения, которые были с нашей стороны. Именно наши представители говорили, что такие сообщения были сделаны своевременно», — сказал он в беседе с «Известиями».

Министерство обороны России ранее сообщило, что власти Украины были прекрасно осведомлены о том, что пленных для обмена в Белгород 24 января доставляет военно-транспортная авиация. Обмен пленными должен был состояться на контрольно-пропускном пункте «Колотиловка» российско-украинской границы.

25 января Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту крушения самолёта Ил-76. Чёрные ящики самолёта направлены на расшифровку.

СК заявил, что первоначальные результаты следственных действий на месте крушения говорят о том, что борт был атакован зенитной ракетой с территории Украины.