Чёрные ящики сбитого Ил-76 направили на расшифровку
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«Для расследования уголовного дела сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи, криминалисты и эксперты. В ходе осмотра места происшествия обнаружены фрагментированные останки людей, бортовые самописцы воздушного судна, которые направлены на расшифровку», — говорится в заявлении ведомства.
25 января Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту крушения самолёта Ил-76, который был сбит украинскими военными в Белгородской области.
В Минобороны России заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ с помощью зенитного ракетного комплекса.
На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.