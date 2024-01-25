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Чёрные ящики сбитого Ил-76 направили на расшифровку

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Чёрные ящики самолёта Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области, направлены на расшифровку, сообщил Следственный комитет России.
Чёрные ящики сбитого Ил-76 направили на расшифровку
  • Gettyimages.ru

«Для расследования уголовного дела сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи, криминалисты и эксперты. В ходе осмотра места происшествия обнаружены фрагментированные останки людей, бортовые самописцы воздушного судна, которые направлены на расшифровку», — говорится в заявлении ведомства.

25 января Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту крушения самолёта Ил-76, который был сбит украинскими военными в Белгородской области.

В Минобороны России заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

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