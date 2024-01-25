СК возбудил дело о теракте по факту крушения Ил-76 в Белгородской области
«По факту крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области расследуется уголовное дело о теракте», — говорится в заявлении.
В Минобороны России накануне сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.
На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.