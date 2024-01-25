СК: данные с места падения Ил-76 говорят о попадании ракеты с территории Украины

Первоначальные результаты следственных действий на месте крушения российского Ил-76 в Белгородской области говорят о том, что борт был атакован зенитной ракетой с территории Украины, заявил Следственный комитет России.

«Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины», — утверждает ведомство.

25 января Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту крушения самолёта Ил-76, который был сбит украинскими военными в Белгородской области.

Чёрные ящики самолёта направлены на расшифровку.