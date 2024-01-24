МО: Киев знал, что пленных для обмена перевозит военно-транспортная авиация

Власти Украины были прекрасно осведомлены о том, что пленных для обмена в Белгород 24 января доставляет военно-транспортная авиация. Информацию об этом предоставили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что осуществление перевозки украинских пленных для обмена самолётом военно-транспортной авиации — уже сложившаяся практика.

В сообщении также указывается, что проведение в среду обмена пленными было заранее согласовано с украинским руководством.

Ранее сообщалось, что обмен пленными должен был состояться на контрольно-пропускном пункте «Колотиловка» российско-украинской границы.

В Минобороны России заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.