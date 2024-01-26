Путин: сбившие Ил-76 ракеты были запущены с украинской территории
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- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со студентами, принявшими участие в специальной военной операции.
RT ведёт трансляцию.
«Очевидно, что это они сделали... Были зафиксированы пуски двух ракет с территорий, подконтрольных киевскому режиму», — заявил он.
24 января в Минобороны России сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.
На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.