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Путин: сбившие Ил-76 ракеты были запущены с украинской территории

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Ракеты, сбившие самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ в Белгородской области, были запущены с украинской территории.
Путин: сбившие Ил-76 ракеты были запущены с украинской территории
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со студентами, принявшими участие в специальной военной операции.

RT ведёт трансляцию.

«Очевидно, что это они сделали... Были зафиксированы пуски двух ракет с территорий, подконтрольных киевскому режиму», — заявил он.

24 января в Минобороны России сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

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