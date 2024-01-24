«Воспринимают людей как расходный материал»: в МИД назвали атаку Киева на Ил-76 терактом

Атака ВСУ на самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации России, который перевозил 65 военнослужащих ВСУ для заранее согласованного обмена, была преднамеренной и осознанной акцией. Такое мнение высказали в МИД России. На Смоленской площади подчеркнули, что теракт, жертвами которого также стали шесть членов экипажа и три российских офицера, наглядно демонстрирует недоговороспособность киевского режима. В этой связи российские дипломаты призвали международные структуры, национальные правительства и мировую общественность осудить этот теракт.

Совершённый киевским режимом террористический акт, в результате которого в районе села Яблоново Корочанского района Белгородской области был сбит самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации России, — осознанная акция. Об этом заявили в МИД России.

На Смоленской площади подчеркнули, что рейс осуществлял перевозку 65 военнослужащих ВСУ для заранее согласованного обмена. Все они, а также шестеро членов экипажа и три российских офицера погибли в результате удара, нанесённого украинской стороной зенитными ракетами из района н.п. Липцы (Харьковская область).

«Налицо очередное злодеяние преступной клики Зеленского, которая сразу после падения самолёта в человеконенавистнической манере заявила о «перемоге», утверждая, что это дело рук «доблестных ВСУ». Однако, как только стало известно, что на борту находились украинские военнослужащие, которые следовали к месту обмена, риторика на Банковой изменилась. Там принялись отрицать свою причастность к катастрофе», — подчеркнули дипломаты.

Подчёркивается, что киевский режим «прекрасно знал» о готовящемся обмене и маршруте, которым будут доставляться военнопленные.

«Атака на самолёт была преднамеренной и осознанной акцией. Совершённый теракт наглядно демонстрирует недоговороспособность киевского режима», — констатировали в МИД России.

В Москве решительно осуждают террористический акт киевского режима в Белгородской области. Также добавляется, что все причастные к преступлению будут установлены и понесут неотвратимое заслуженное наказание в соответствии с законодательством РФ.

Также на russian.rt.com Обстановка на месте крушения Ил-76 в Белгородской области — видео

«Случившееся в очередной раз показывает преступную сущность неонацистской диктатуры в Киеве. Её главарям безразлична человеческая жизнь. Они воспринимают людей как «расходный материал» и убивают их по указке западных хозяев и из поставляемого Западом оружия. Совершенно очевидно, что выпестованный США и их натовскими сателлитами преступный режим Зеленского представляет реальную и существенную угрозу не только России, но и самой Украине, её простым гражданам, всему миру. Находясь в агонии, он способен на самые чудовищные зверства», — указали на Смоленской площади.

Также по теме «Пренебрегли жизнями своих граждан»: ВСУ сбили самолёт с украинскими военнопленными Военно-транспортный самолёт Ил-76, перевозивший пленных военнослужащих ВСУ, был сбит войсками киевского режима, сообщили в Минобороны...

В МИД России считают, что международные структуры, национальные правительства и мировая общественность должны осудить произошедший теракт и другие преступления киевского режима: «Их молчание будет означать поддержку его варварства и террористических повадок».

Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН отметил, что инцидент с потерпевшим крушением самолётом Ил-76, перевозившим украинских военнопленных, стал очередным фактом использования Киевом террористических методов. По его словам, Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН в связи с терактом со стороны киевского режима.

Как сообщали в Минобороны РФ, 24 января в 11:15 мск украинские военнослужащие, сделав залп двумя снарядами из зенитного ракетного комплекса, сбили самолёт военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена. Все 74 человека, находившиеся на борту, погибли.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в Киеве «прекрасно знали», что перевозка военнопленных для обмена будет осуществлена самолётом на аэродром Белгород. Сам обмен был запланирован на вторую половину дня в пункте пропуска Колотиловка.

«И тем не менее нацистский киевский режим пошёл на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Совершением данного теракта украинское руководство показало своё истинное лицо — пренебрегло жизнями своих граждан», — заключили в МО РФ.

Также на russian.rt.com «Сами погибли, а село спасли»: жительница села Яблоново — о пилотах сбитого Ил-76

После произошедшего главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту потерпевшего крушение Ил-76.

«По поводу списков пленных. Их украинцы согласовали три дня назад. Вэсэушник Коноваленко, которого нашли в прошлых списках на обмен, действительно там значился — знающие люди подтвердили. Но его так и не обменяли в последний момент. Он был сегодня на борту сбитого Ил-76. Что касается еще 16 освобожденных раньше — очередной украинский вброс. Не ведитесь на фейки», — добавила она.

При этом местный иерей Георгий Боровиков сообщил RT, что пилоты Ил-76 увели самолёт в поле, поэтому село Яблоново не пострадало. В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев отметил, что командование оценит совершённый экипажем подвиг, представив к наградам.

«То, что лётчики, спасая жизни других, не пощадили своих [жизней], безусловно, заслуживает награды», — подчеркнул собеседник RT.