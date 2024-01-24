В МИД России назвали терактом крушение Ил-76 в Белгородской области

Крушение самолёта Ил-76 в Белгородской области является террористическим актом, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Утром 24 января киевский режим совершил ещё один террористический акт, в результате которого в районе села Яблоново Корочанского района Белгородской области был сбит самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «налицо очередное злодеяние преступной клики Зеленского».

В Минобороны России ранее заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту потерпевшего крушение Ил-76.

Корреспондент RT показал кадры с места событий.