Корреспондент RT показал кадры с места крушения Ил-76 в Белгородской области
На кадрах видны обломки самолёта, кровь и изувеченное тело.
Также показывается работа оперативных служб на месте крушения.
В Минобороны России заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.
На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту потерпевшего крушение Ил-76.