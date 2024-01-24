Корреспондент RT показал кадры с места крушения Ил-76 в Белгородской области

Корреспондент RT показал кадры с места крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области.

На кадрах видны обломки самолёта, кровь и изувеченное тело.

Также показывается работа оперативных служб на месте крушения.

В Минобороны России заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту потерпевшего крушение Ил-76.