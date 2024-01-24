В МИД России потребовали осудить теракт ВСУ с самолётом в Белгородской области

Международные структуры должны осудить теракт ВСУ, вследствие которого самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту потерпел крушение в Белгородской области, заявили в МИД России.

«Международные структуры, национальные правительства и мировая общественность должны осудить этот теракт и другие преступления киевского режима. Их молчание будет означать поддержку его варварства и террористических повадок», — говорится в сообщении.

В Минобороны России ранее заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту потерпевшего крушение Ил-76.

Офис Зеленского воздержался от комментариев по поводу сбитого ВСУ Ил-76.