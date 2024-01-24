Офис Зеленского воздержался от комментариев по поводу сбитого ВСУ Ил-76

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказался комментировать крушение самолёта Ил-76, где находились украинские военнопленные.

«Комментарии будут немного позже. Нужно время, чтобы уточнить все данные», — цитирует его Reuters.

В Минобороны России ранее заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту потерпевшего крушение Ил-76.

Корреспондент RT показал кадры с места событий.