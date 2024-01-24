Местный житель: пилоты упавшего в Белгородской области самолёта увели его в поле

Пилоты упавшего в Белгородской области Ил-76 смогли увести самолёт в поле, поэтому село Яблоново не пострадало. Об этом RT сообщил местный иерей Георгий Боровиков.

«Низкий им поклон. Мы будем за них молиться. Тут и школа рядом, детки учатся», — сказал собеседник RT.

Он добавил, что сейчас всё село оцеплено, туда невозможно пройти.

24 января Минобороны России сообщило, что на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 было 65 пленных военных ВСУ.

Также на борту находились шесть членов экипажа самолёта и три сопровождающих.

К месту падения самолёта Ил-76 в Белгородской области направилась комиссия ВКС.