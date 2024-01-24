Местный житель: пилоты упавшего в Белгородской области самолёта увели его в поле
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«Низкий им поклон. Мы будем за них молиться. Тут и школа рядом, детки учатся», — сказал собеседник RT.
Он добавил, что сейчас всё село оцеплено, туда невозможно пройти.
24 января Минобороны России сообщило, что на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 было 65 пленных военных ВСУ.
Также на борту находились шесть членов экипажа самолёта и три сопровождающих.
К месту падения самолёта Ил-76 в Белгородской области направилась комиссия ВКС.