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В Госдуме назвали решение пилотов увести Ил-76 от домов подвигом, достойным награды

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Пилоты Ил-76, сбитого 24 января Вооружёнными силами Украины и потерпевшего крушение в Белгородской области, совершили подвиг, отведя самолёт от жилых домов. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.
В Госдуме назвали решение пилотов увести Ил-76 от домов подвигом, достойным награды
  • РИА Новости

В беседе с RT Соболев выразил уверенность, что эти люди достойны награды. По его словам, поступок украинских фашистов, которые сбили самолёт со своими же согражданами, выходит за всякие рамки человечности.

«Я думаю, что командование оценит [подвиг экипажа] и представит [к наградам], и во вмешательстве депутатов тут нет никакой необходимости. Тем более будет проведено тщательное расследование, кто вёл самолёт в это время и как было дело. Но то, что лётчики, спасая жизни других, не пощадили своих [жизней], безусловно, заслуживает награды», — заявил член думского комитета.

Ранее об экипаже сбитого Ил-76 высказалась жительница села Яблоново. Она отметила, что пилоты сами погибли, а село спасли.

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