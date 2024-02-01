В Госдуму внесли проект обращения к конгрессу США по поводу сбивания ВСУ Ил-76
- РИА Новости
«Депутаты Государственной думы призывают членов конгресса Соединённых Штатов Америки осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного террористического акта», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее экспертиза подтвердила, что Ил-76 сбили западной ракетой.
Также президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на международном расследовании крушения Ил-76.
24 января в Минобороны России сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.
На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.