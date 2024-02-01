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В Госдуму внесли проект обращения к конгрессу США по поводу сбивания ВСУ Ил-76

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В Госдуму внесли проект обращения к конгрессу США с призывом осудить теракт украинских военных, которые сбили самолёт Ил-76 в Белгородской области.
В Госдуму внесли проект обращения к конгрессу США по поводу сбивания ВСУ Ил-76
  • РИА Новости

«Депутаты Государственной думы призывают членов конгресса Соединённых Штатов Америки осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного террористического акта», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее экспертиза подтвердила, что Ил-76 сбили западной ракетой.

Также президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на международном расследовании крушения Ил-76.

24 января в Минобороны России сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

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