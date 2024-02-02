Шойгу: Украина осуществляет теракты, не гнушаясь уничтожением своих же граждан

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов осуществляет террористические акты, не гнушаясь уничтожением украинских граждан.

Об этом министр сказал в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом российской армии.

Как отметил Шойгу, киевский режим продолжает осуществлять теракты против российских мирных жителей для демонстрации минимальных успехов западным кураторам.

«При этом киевские власти не гнушаются уничтожать и своих граждан», — подчеркнул он.

24 января в российском Министерстве обороны заявили, что украинские военные поразили российский самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

В СК России сообщили, что, судя по изъятым фрагментам, украинские войска использовали для поражения самолёта управляемую ракету MIM-104A американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.