В СК заявили об установлении использованного ВСУ оружия для сбития Ил-76

В Следственном комитете России заявили, что специалистами был установлен тип вооружения, с помощью которого ВСУ поразили самолёт Ил-76 с российским экипажем и украинскими военнопленными в Белгородской области.

По данным ведомства, в ходе осмотра места происшествия на расстоянии 1,8 км северо-восточнее и 4,8 км юго-восточнее от предполагаемого места атаки воздушного судна обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке.

«В ходе исследования объектов на изъятых фрагментах обнаружены маркировочные обозначения: «ASSY 11455748», «SN740179», «ASSY 11461343», «SN740206», «ASSY 11461865», «SN740207», «Raytheon», «CONFIDENTIAL classified by PATRIOT SECURITY CLASSIFICATION GUIDE DATED: 9/22/83 ADDENDA DATED 11/28/83 8/8/84 CONTRACT NO/DAAH01-86C-A018», а также «18876 ASSY», «MARTIN MARIETA» и «10253043-39 02 S/N 80025», — отмечается в заявлении.

Исследования помогли установить, что на смывах с объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10 % октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства.

В итоге соответствующие экспертизы позволили прийти к выводу, что изъятые остатки являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot США, разработанной корпорациями «Raytheon» и «Hughes» и произведённой в «Raytheon».

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что самолёт Ил-76 с украинскими пленными был сбит над Белгородской областью американской системой Patriot.