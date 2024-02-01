В СК сообщили, что останки погибших при крушении Ил-76 идентифицированы

Останки погибших при крушении самолёта Ил-76 в Белгородской области идентифицированы. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Следствием идентифицированы останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на месте ЧП обнаружены более 670 фрагментов тел погибших. Кроме того, изъяты частично сохранившиеся личные документы.

24 января в Минобороны России сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.