Президентские выборы в России впервые пройдут с использованием онлайн-голосования

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) впервые пройдёт на президентских выборах в России. Решение было принято в ходе заседания Центральной избирательной комиссии.

Об этом информирует ТАСС.

«Решение принято», — объявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

В частности, ДЭГ будет применяться в Москве и Подмосковье, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Мурманской и Нижегородской областях.

Кроме того, проголосовать онлайн можно будет в Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Тульской, Челябинской и Ярославской областях.

Также нововведение будет применяться в Карелии, Чувашии, Республике Крым и городе Севастополе, Алтайском, Камчатском и Пермском краях и в Ненецком автономном округе.

Ранее Памфилова заявила, что заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России поступили от 28 субъектов страны.

20 декабря Центризбирком России зарегистрировал группу избирателей в поддержку кандидатуры российского президента Владимира Путина на выборах в марте 2024 года.