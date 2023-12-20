ЦИК зарегистрировала поданные Путиным документы
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Об этом информирует ТАСС.
«Принято единогласно», — объявила решение комиссии её председатель Элла Памфилова.
Отмечается, что ЦИК также разрешила открыть специальный счёт в Сбербанке, чтобы начать сбор 300 тыс. подписей избирателей для регистрации на выборах.
Ранее Путин сдал документы в ЦИК для регистрации на президентские выборы.
Также председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что многомиллионная аудитория RT по всему миру увидит правду о том, что в России пройдут демократические президентские выборы.