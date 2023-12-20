ЦИК зарегистрировала поданные Путиным документы

Центризбирком России зарегистрировал группу избирателей в поддержку кандидатуры российского президента Владимира Путина на выборах в марте 2024 года.

Об этом информирует ТАСС.

«Принято единогласно», — объявила решение комиссии её председатель Элла Памфилова.

Отмечается, что ЦИК также разрешила открыть специальный счёт в Сбербанке, чтобы начать сбор 300 тыс. подписей избирателей для регистрации на выборах.

Ранее Путин сдал документы в ЦИК для регистрации на президентские выборы.

Также председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что многомиллионная аудитория RT по всему миру увидит правду о том, что в России пройдут демократические президентские выборы.