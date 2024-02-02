Шойгу: за месяц ВС России освободили Весёлое, Крахмальное и Табаевку
- РИА Новости
«В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населённые пункты Весёлое, Крахмальное, Табаевка», — сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил.
Сейчас группировки российских войск продолжают методично снижать боевой потенциал противника, подчеркнул он.
Потери армии Украины за январь превысили 23 тыс. человек убитыми и ранеными, отметил министр.