RT в Telegram
Подпишись

Шойгу: за месяц ВС России освободили Весёлое, Крахмальное и Табаевку 

Короткая ссылка
Войска России за прошедший месяц освободили населённые пункты Весёлое, Крахмальное и Табаевка в зоне спецоперации, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Шойгу: за месяц ВС России освободили Весёлое, Крахмальное и Табаевку 
  • РИА Новости

«В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населённые пункты Весёлое, Крахмальное, Табаевка», — сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил.

Сейчас группировки российских войск продолжают методично снижать боевой потенциал противника, подчеркнул он.

Потери армии Украины за январь превысили 23 тыс. человек убитыми и ранеными, отметил министр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить