МО: Шойгу ознакомился с новыми образцами БПЛА от производителя «Ланцетов»
- РИА Новости
Как сообщили в оборонном ведомстве, при разработке этих беспилотников учитывался опыт применения дронов в зоне специальной военной операции.
Помимо этого, Шойгу доложили о новейших разработках предприятия, в основу которых легли алгоритмы анализа и обработки данных в режиме реального времени, а также исследования в области связи и навигации.
«Данные разработки позволят связать все изделия компании в единую систему, способную эффективно идентифицировать и поражать объекты противника в автоматизированном режиме», — говорится в сообщении министерства.
Ранее министр обороны России призвал к непрерывному снабжению группировок войск в зоне спецоперации.