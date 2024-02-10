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МО: Шойгу ознакомился с новыми образцами БПЛА от производителя «Ланцетов»

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Новые беспилотные летательные аппараты от производителя «Ланцетов» представили главе Министерства обороны России Сергею Шойгу в ходе его визита на ведущее предприятие группы компаний ZALA Aero в Удмуртии.
МО: Шойгу ознакомился с новыми образцами БПЛА от производителя «Ланцетов»
  • РИА Новости

Как сообщили в оборонном ведомстве, при разработке этих беспилотников учитывался опыт применения дронов в зоне специальной военной операции.

Помимо этого, Шойгу доложили о новейших разработках предприятия, в основу которых легли алгоритмы анализа и обработки данных в режиме реального времени, а также исследования в области связи и навигации.

«Данные разработки позволят связать все изделия компании в единую систему, способную эффективно идентифицировать и поражать объекты противника в автоматизированном режиме», — говорится в сообщении министерства.

Ранее министр обороны России призвал к непрерывному снабжению группировок войск в зоне спецоперации.

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