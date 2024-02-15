«Уникальная система»: какими возможностями обладает комплекс защиты танков «Арена-М»

Комплекс активной защиты танков «Арена-М» представлен на квалификационные испытания. Об этом по итогам визита министра обороны РФ Сергея Шойгу сообщили на предприятии-разработчике — Конструкторском бюро машиностроения (КБМ). Военные эксперты отмечают, что принятие на вооружение этого уникального комплекса, работы над которым начались ещё в СССР, позволит защитить российскую технику от противотанковых боеприпасов и сохранить жизни военных.

Комплекс активной защиты танков «Арена-М» представлен на квалификационные испытания. Об этом сообщили в Конструкторском бюро машиностроения по итогам визита главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

«Данный комплекс активной защиты, предназначенный для защиты от противотанковых средств противника, представлен на квалификационные испытания. Одновременно мы ведём работу по усовершенствованию комплекса для защиты от барражирующих дронов», — цитируется в сообщении Минобороны РФ генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин.

Кроме комплекса «Арена-М» главе оборонного ведомства были представлены готовые образцыпротивотанкового ракетного комплекса«Хризантема-С» с модернизированными противотанковыми управляемыми ракетами «Хризантема-М», а также боевая машина ПЗРК «Гибка-С» и опорно-пусковая установка «Джигит» с ракетами ПЗРК «Верба».

Активная защита

Советские конструкторы вели работы по созданию средств защиты танков от кумулятивных и противотанковых снарядов с 1960-х годов. После работ над проектами «Веер» и «Азот» в 1978 году был создан первый полноценный комплекс активной защиты дальнего действия «Дрозд», устанавливавшийся на танки Т-55АД.

Работы в этом направлении продолжились, и в начале 1980-х годов в коломенском Конструкторском бюро машиностроения (КБМ) был создан комплекс активной защиты (КАЗ) «Арена».

Этот КАЗ отличался от предыдущих разработок тем, что его поражающие элементы выстреливались не навстречу противотанковому снаряду, а вверх, после чего атаковали цель.

Работы над этим проектом остановились в начале 1990-х годов, однако в 1997 году на выставке вооружения и военной техники в Омске был впервые публично продемонстрирован танк Т-80УМ-1 с КАЗ «Арена».

«Арена» на танке Т-80У-М1 в 1997 году

Несмотря на высокие характеристики первой «Арены», на вооружение она принята не была.

В 2017 году генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин в интервью ТАСС сообщил о начале предварительных испытаний новой «Арены-М» на базе танков Т-72 и Т-90.

«Конфликты на Ближнем Востоке показали, что, во-первых, без танков — никуда, а во-вторых, обеспечить их полноценную защиту традиционными средствами, в том числе динамической защитой, уже нельзя — танки бьют, и они горят», — отмечал тогда Валерий Кашин.

Генеральный конструктор КБМ добавил, что разработчики сохранили название комплекса, однако «Арена-М» — «это новая разработка — всё сделали под другой танк».

В 2019 году в открытом доступе появилась фотография танка Т-72Б3 с элементами КАЗ «Арена-М» на башне.

Характеристики нового КАЗ не публиковались, однако из заявлений разработчиков следует, что в него входит многофункциональная радиолокационная станция с высокой помехозащищённостью, которая обнаруживает цели. Для прицельного поражения снарядов применяются защитные боеприпасы узконаправленного действия, размещённые по периметру башни танка в специальных установочных блоках.

По словам разработчиков, боеприпас «Арены-М» выстреливается и разворачивается навстречу угрозе с помощью импульсных двигателей коррекции. Это позволило обеспечить полностью круговую защиту танка, на которую он будет установлен, сообщили в КБМ.

«Арена-М» работает в автоматическом режиме, обеспечивая защиту по азимуту на 360 градусов и от -6 до 20 градусов по высоте.

Разработчики утверждают, что комплекс способен отразить атаку любой противотанковой ракеты, в том числе израильских Spike и американских Javelin.

В начале 2021 года главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов сообщил об испытаниях танка Т-72 с экспортным вариантом комплекса — «Арена-Э».

По его словам, этот КАЗ способен отражать все танкоопасные боеприпасы, в том числе американские противотанковые ракеты Javelin.

В апреле 2023 года «Ростех» сообщил, что комплекс «Арена-М» на базе танка Т-72 был испытан иностранными противотанковыми ракетными.

«Испытания комплекса прошли по расширенной программе: не только по запланированным мишеням, в качестве которых выступали боеприпасы российского производства, но и по зарубежным, трофейным, которыми Россия стала располагать. КАЗ подтвердил свою эффективность», — сообщили в корпорации.

На российские разработки обратили внимание в западном экспертном сообществе. Так, американский военно-политический журнал The National Interest выпустил материал, в котором затрагивал и работы над КАЗ.

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«Комплекс активной защиты «Арена» использовал доплеровскую РЛС и перехватчики кинетического действия для уничтожения противотанковых ракет и снарядов на близких расстояниях», — писало издание.

В свою очередь в обзоре Defence Today отмечалось, что «Арена-М» имеет ряд преимуществ по сравнению с предшественником, например улучшенные характеристики, повышенную надёжность и меньший вес».

Первые в мире

Разработка комплекса «Арена-М» продолжалась давно, теперь настало время принять его на вооружение, отметил в разговоре с RT военный эксперт Кирилл Фёдоров.

«Арена-М» — это проект, который разрабатывался ещё в СССР. Его постоянно развивают, но серийного принятия на вооружение пока не было. Стоит надеяться, что эти испытания будут завершающими и он наконец пойдёт в серийное производство и отправится на фронт, где был бы весьма полезен», — отметил эксперт.

Этот комплекс отличает от других аналогичных КАЗ дальность активации, добавил Кирилл Фёдоров, однако его принцип действия схож с предыдущими системами.

«В общем они все работают по схожему принципу: комплекс должен сбить боеприпас до того, как он попадёт по основной броне танка. Есть боеприпас, есть локатор, определяющий подлёт, есть бортовое устройство. В России такие комплексы начали делать раньше всех, это были системы «Дрозд» которыми оснащались танки Т-55АД. Первые в мире танки с активной защитой, принятые на вооружение», — напомнил собеседник RT.

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Однако у комплекса «Дрозд» было много недостатков, и «Арена» должна была их решить, добавил Кирилл Фёдоров.

«Но её разработка по ряду причин затянулась, и теперь это уже «Арена-М» — она становится всё компактнее, всё меньше, всё больше номенклатуры целей может поражать», — пояснил эксперт.

Главный вопрос сейчас в том, сможет ли эта система эффективно поражать дроны-камиказде, однако пока данных по таким возможностям «Арены-М» в открытом доступе нет, констатировал Кирилл Фёдоров.

«Но сейчас как раз идут работы над адаптацией комплекса для этой задачи», — сказал специалист.

Как отмечает кандидат военных наук Сергей Суворов, комплексов, подобных «Арене» в мире немного.

«Первая итерация «Арены» была интересной, но широко на вооружение принята не была. Но это уникальная система. Ближайшим аналогом является израильский комплекс «Трофи», который разрабатывался в том числе на основе вывезенных из РФ технологий. Сейчас «Арену» доработали до «Арены-М». Единственная особенность: во время работы этой системы вблизи танка не должно быть пехоты, чтобы она не поразила осколками своих. Тут деваться некуда, потому что боеприпасы поражаются направленными действиями осколков», — рассказал эксперт.

Однако даже с такими особенностями использования «Арена-М» в случае прохождения успешных испытаний и принятия на вооружение сможет защитить российские танки и их экипажи, подчеркнул Сергей Суворов.

«Комплекс нужно устанавливать на технику. Даже если он покажет эффективность немного ниже 100%, это уже будет успешный результат. Потому что тогда будет сохранена техника и жизни военных», — резюмировал собеседник RT.