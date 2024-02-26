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В зону СВО отправили первые партии FPV-дронов «Упырь» с тепловизорами

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Первые партии российских FPV-дронов «Упырь» переданы в зону проведения спецоперации. Об этом рассказал представитель предприятия-производителя.
В зону СВО отправили первые партии FPV-дронов «Упырь» с тепловизорами
  • Партия FPV-дрона «Упырь» для ВС РФ
  • © Владимир Ткачук

Как передаёт ТАСС, представитель отметил, что специалисты на постоянной основе совершенствуют быструю смену частот. Она помогает обойти купольную защиту средств радиоэлектронной борьбы.

«В перспективе, и уже не такой далёкой, — машинное зрение, чтобы дрон наводился и уже самостоятельно летел до цели», — добавил он.

В сентябре ВС России начали использовать FPV-дроны «Упырь» на Донецком направлении.

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