ВС России начали использовать FPV-дроны «Упырь» на Донецком направлении
- РИА Новости
Об этом в беседе с ТАСС рассказал представитель предприятия-производителя.
По словам собеседника агентства, ранее такие дроны использовались на Херсонском направлении. Он добавил, что их регулярное применение на одном из участков привело к отводу украинской техники на 5 км вглубь.
«Теперь наши дроны «Упырь» применяются и на Донецком направлении, на данный момент одним из них операторы уже уничтожили пикап ВСУ», — рассказал представитель предприятия.
Ранее сообщалось, что бойцы российского спецназа «Осман» поразили дроном-камикадзе FPV украинский миномётный расчёт на участке Работино — Вербовое на Запорожском направлении.