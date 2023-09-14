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ВС России начали использовать FPV-дроны «Упырь» на Донецком направлении

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Вооружённые силы России начали использовать российские FPV-дроны «Упырь» на Донецком направлении.
ВС России начали использовать FPV-дроны «Упырь» на Донецком направлении
  • РИА Новости

Об этом в беседе с ТАСС рассказал представитель предприятия-производителя.

По словам собеседника агентства, ранее такие дроны использовались на Херсонском направлении. Он добавил, что их регулярное применение на одном из участков привело к отводу украинской техники на 5 км вглубь.

«Теперь наши дроны «Упырь» применяются и на Донецком направлении, на данный момент одним из них операторы уже уничтожили пикап ВСУ», — рассказал представитель предприятия. 

Ранее сообщалось, что бойцы российского спецназа «Осман» поразили дроном-камикадзе FPV украинский миномётный расчёт на участке Работино — Вербовое на Запорожском направлении.

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