Российские бойцы поразили FPV-дроном миномётный расчёт ВСУ у Работина

Бойцы российского спецназа «Осман» поразили дроном-камикадзе FPV украинский миномётный расчёт на участке Работино — Вербовое на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, которое оказалось в распоряжении агентства.

«Дроны «от первого лица» мы стали активно применять в данном конфликте. Цели — техника, легкобронированная пока (тяжёлую пока не поразили), ну и пехота», — рассказал боец спецназа с позывным Мастер.

По словам российского военного, ВСУ пока прекратили использовать тяжёлую технику, заставляя своих солдат наступать пешим ходом.

Также Мастер добавил, что в настоящий момент украинские военные стали часто использовать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), однако российские бойцы находят возможность наносить удары беспилотниками, вопреки противодействию ВСУ.

Ранее Минобороны России показало видео поражения бронетранспортёра ВСУ FPV-дроном.