Защита от диверсантов: как в российских войсках используются дроны «Элерон»

ВС РФ впервые задействовали разведывательный БПЛА «Элерон-7» на учениях по выявлению диверсионных групп в районе дислокации ракетных войск стратегического назначения, сообщается на сайте Минобороны. В рамках тренировок отрабатывались, в частности, задачи по охране подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» в Иркутской области. По словам аналитиков, беспилотные технологии повышают эффективность работы воинских подразделений, в том числе в РВСН.

Российские военные впервые применили БПЛА «Элерон-7» для выявления диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в ходе командно-штабных учений ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

«Впервые на учении задействован БПЛА самолётного типа «Элерон-7», который обладает улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущими моделями», — отметили военные.

В релизе указано, что в ходе тренировок отрабатывались задачи по защите позиционного района ракетной дивизии и охране подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» в Иркутской области.

«БПЛА в режиме передачи прямого видеосигнала обнаружили условные диверсионно-разведывательные группы, проводящие минирование дорог на маршрутах движения колонн, которые были своевременно нейтрализованы на дальних подступах к полевым позициям», — говорится в сообщении МО РФ.

На учении РВСН в Иркутской области широко применяются перспективные образцы беспилотных летательных аппаратов

Среди преимуществ дронов «Элерон» военные выделили бесшумность, улучшенную стабилизацию изображения высокой чёткости, увеличенные продолжительность и дальность полёта, одновременное ведение воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах, а также возможность использования контрольно-телеметрического радиоканала в условиях радиоэлектронного подавления.

«Элероны» для разведки

Напомним, БПЛА «Элерон-7» был разработан компанией «Эникс» (Казань). Как отмечается на сайте предприятия, данный комплекс предназначен для наблюдения с воздуха за различными объектами на удалённых участках местности.

«В районах применения комплекс обеспечивает решение задач по дистанционному мониторингу земной поверхности установленными на борту БПЛА гиростабилизированными и негиростабилизированными фото-, видео- и тепловизионными средствами», — указано в материалах «Эникса».

«Элерон-10»

© enics.aero

Данный БПЛА может работать в трёх режимах: автономном, автоматическом и полуавтоматическом. В автономном режиме дрон перед вылетом получает задание и затем без помощи оператора летит в режиме радиомолчания бортовых средств передачи данных.

Автоматический режим отличается от автономного тем, что в этом случае в заранее введённую в дрон программу полёта могут вноситься корректировки с пункта управления. Наконец, полуавтоматический режим предполагает дистанционное управление дроном оператором.

Предельная масса полезной нагрузки «Элерона-7» — 1 кг при общем максимальном взлётном весе 7 кг. Дрон может оснащаться фото- или видеокамерой, а также тепловизором, совмещённым с низкоуровневой цветной и чёрно-белой видеокамерой в едином гиростабилизированном механизме.

«Элерон-7» запускается с пневматического или резиножгутового пускового устройства (катапульты). Посадка осуществляется парашютным способом. БПЛА способен подниматься на высоту 5 тыс. м, максимальная дальность передачи данных по цифровому видеоканалу при этом составляет 25 км. Навигация осуществляется с помощью спутниковых систем ГЛОНАСС или GPS. Также возможна курсовоздушная навигация, при которой координаты вычисляются с помощью информации от различных датчиков.

Помимо «Элерона-7», «Эникс» предлагает заказчикам целую линейку разведывательных БПЛА. Среди них — «Элерон-3», «Элерон-10» и «Валдай-М». Они отличаются друг от друга дальностью полёта и массой полезной нагрузки. Так, наибольшей грузоподъёмностью обладает «Валдай-М» (5 кг), а максимальной дальностью передачи данных по цифровому видеоканалу (50 км) — «Элерон-10» (данный показатель «Валдая-М» разработчики не раскрывают).

Кроме того, «Эникс» выпускает также дрон коптерного типа «Веер». Он предназначен для круглосуточного ведения воздушной оптикоэлектронной разведки. С помощью него можно осуществлять мониторинг наземной обстановки, охрану территорий и объектов с воздуха, патрулирование границ, а также контроль состояния автомобильных, железнодорожных магистралей, нефтегазопроводов и линий электропередачи.

«Веер» может передавать на пункт управления HD-видео в реальном времени на расстоянии до 10 км в течение 40—60 мин.

«Заранее знать об угрозе»

Все перечисленные выше дроны «Эникса» используют электродвигатели. Как отмечают аналитики, они имеют ряд преимуществ перед двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

«У электродвигателей есть свои плюсы. В первую очередь это малошумность, что снижает заметность дрона. Кроме того, они просты в эксплуатации. Минусом является непродолжительность заряда аккумулятора», — сказал в комментарии RT военный эксперт Андрей Клинцевич.

«Валдай-М»

© enics.aero

На вооружение ВС РФ «Элероны» поступают достаточно давно. На сайте Минобороны содержится информация об использовании аппаратов этой серии как минимум с 2014 года. Применяются они и в ходе СВО. Как отмечалось ранее в одном из материалов газеты Вооружённых сил РФ «Красная звезда», в зоне спецоперации эти БПЛА «выявляют опорные пункты и огневые позиции противника, передают данные огневым средствам для их гарантированного уничтожения».

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По словам экспертов, «Элероны» являются эффективным средством наблюдения при обеспечении безопасности расчётов ракетных комплексов стратегического назначения, что и продемонстрировали учения РВСН.

«Защита в РВСН организована очень хорошо. Как именно — военная тайна. Очевидно, что с мощью беспилотников военные могут обнаружить противников, чтобы заранее знать об угрозе и защитить объект. Помимо использования БПЛА, там есть и минные заграждения. К объектам РВСН пробраться просто невозможно», — заявил в комментарии RT военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.

В целом эксперты положительно оценивают опыт использования «Элеронов» в рядах ВС РФ. Как полагает Андрей Клинцевич, сегодня без БПЛА уже невозможно представить работу вооружённых сил.

«Мы находимся на кардинальном пути изменений вооружённой борьбы. Беспилотники сегодня играют огромную роль. Дроны могут нести различную полезную нагрузку, в том числе тепловизоры и видеокамеры. Беспилотные технологии повышают эффективность работы различных армейских подразделений», — указал эксперт.

Аналогичную точку зрения в комментарии RT высказал и заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Беспилотные технологии сегодня крайне востребованы в вооружённых силах. Усилия российских военных нацелены на то, чтобы по максимуму использовать преимущества беспилотной авиации», — резюмировал аналитик.