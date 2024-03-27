Обновлённый ресурс: предприятия ОПК поставили в Вооружённые силы РФ партию БМД-2 и БТР-Д
- Боевые машины десанта БМД-2 и десантные бронетранспортёры БТР-Д
- РИА Новости
144-й бронетанковый ремонтный завод и волгоградский филиал Курганмашзавода поставили в Вооружённые силы РФ партию прошедших капитальный ремонт боевых машин десанта БМД-2 и десантных бронетранспортёров БТР-Д. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», в которую входят оба предприятия.
«После проведения капремонта БМД и БТР-Д прошли все виды ходовых испытаний. Машины приняты представителями военной приёмки», — говорится в сообщении «Ростеха».
Исполнительный директор предприятий Физули Сейфедов сообщил, что они своевременно и согласно графику исполняют государственный оборонный заказ.
«Работа ведётся активная. Следует отметить, что в 2023 году объёмы производства на предприятиях были увеличены более чем в три раза. Помимо этого, проводится обновление производства. Особенно радует, что на заводы приходят новые сотрудники, мы готовы трудоустроить ещё большее число по основным рабочим специальностям», — приводит его слова пресс-служба госкорпорации.
Первые в мире
БТР-Д — это авиадесантный бронетранспортёр, оснащённый двумя пулемётами калибра 7,62 мм. Первая в мире боевая машина, десантируемая парашютным способом, была создана по инициативе легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова на Волгоградском тракторном заводе (ВгТЗ). Она была принята на вооружение и запущена в серийное производство в 1969 году.
Позднее на её базе создали 120-мм авиадесантную самоходную артиллерийско-миномётную установку 2С9 «НОНА-С».
Кроме того, на базе БМД-1 создан и БТР-Д — авиадесантный плавающий бронетранспортёр, который был принят на вооружение в 1974 году. У него отсутствует башня, но удлинён корпус, а в ходовую часть добавлен шестой опорный каток. БТР-Д вооружён только двумя курсовыми пулемётами ПКТ, однако на его базе в последнее время выпускают противотанковый комплекс БТР-РД с двумя пусковыми установками ПТРК.
- БМД-2 на праздничных мероприятиях в честь Дня ВДВ на полигоне Раевский в Краснодарском крае
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Опыт боевого применения БМД-1 в Афганистане выявил ряд недостатков: слабое бронирование, низкую точность стрельбы и ограниченный угол наведения пушки в вертикальной плоскости.
Для их устранения главному конструктору КБ ВгТЗ Аркадию Шабалину в 1983 году была поставлена задача по созданию улучшенной боевой машины десанта с 30-мм автоматической пушкой.
Чтобы новая машина соответствовала всем требованиям, конструкторам пришлось прибегнуть к нетрадиционным решениям ряда сложных технических проблем, применить новые материалы, а также активно взаимодействовать с разработчиками военной транспортной авиации и средств десантирования.
По результатам этих работ в 1985 году на вооружение была принята новая боевая машина десанта БМД-2. Её основным отличием от БМД-1 стал новый, значительно усиленный комплекс вооружения.
БМД-2 оснащена 30-мм автоматической пушкой 2А42 со спаренным пулемётом ПКТ, курсовым ПКТ, а также установкой 9П135М для запуска ракет к ПТРК «Фагот» и «Конкурс».
БМД-2 может десантироваться с воздуха на парашютно-реактивной системе ПРСМ-925 «Реактавр» с транспортных самолётов Ил-76 и Ан-22 при высоте десантирования от 500 до 1,5 тыс. м.
БМД-2 — не последняя в своём семействе авиадесантируемая боевая машина. В 1990-м на вооружение была принята БМД-3. Её производство продолжалось до 1997 года, однако из-за продолжительного экономического кризиса в РФ, ударившего и по российскому оборонному сектору в те годы, всего было произведено лишь 137 БМД-3.
С 2016 года идёт производство БМД-4 — принципиально новой машины, конструкция которой позволяет ей десантироваться с самолётов c уже находящимся внутри БМД экипажем.
При этом продолжается модернизация и обновление и уже хорошо зарекомендовавшей себя БМД-2. С 2021 года проводится программа модернизации машин до уровня БМД-2М, которые оснащаются современным противотанковым ракетным оружием, цифровыми системами разведки и связи, а также автоматизированными комплексами управления огнём.
Умеющие «летать»
На БМД-2 обратили внимание и в западном экспертном сообществе. Так, американский военно-политический журнал The National Interest опубликовал о БМД-2, БТР-Д и другой авиадесантной технике ВС РФ материал «Секретное оружие России: бронетанковая техника, умеющая «летать».
- Секретное оружие России: бронетанковая техника, умеющая «летать»
- © The National Interest
«C 1970-х годов у российских вооружённых сил имеется парк разнообразной бронетанковой техники, которую можно сбрасывать с самолётов... разумеется, с парашютами», — пишет издание.
The National Interest отмечает, что десантируемые боевые машины являются классом техники, который получил наибольшее распространение в основном в СССР. Однако такое оружие пытались создавать и другие державы.
Так, в США во время вьетнамской войны широко применялся лёгкий десантный плавающий танк M551 Sheridan. Однако опыт использования этих машин во Вьетнаме был признан неудачным, а по итогам его применения в этом конфликте армия США начала снимать его с вооружения в конце 1970-х годов.
- Американский десантируемый лёгкий танк M551 Sheridan в военном музее
- Gettyimages.ru
- © Jon G. Fuller/VW Pics/Universal Images Group
Единственный раз по назначению (то есть с боевым десантированием с воздуха) Sheridan применялся во время вторжения США в Панаму в 1989 году.
Однако РФ продолжает успешно использовать десантируемые машины в своих вооружённых силах, подчёркивает The National Interest.
«Россия то и дело привлекает подразделения своих воздушно-десантных войск к участию в военных операциях, и наличие быстрых и тяжеловооружённых боевых машин в таких ситуациях очень удобно, даже если их броня оставляет желать лучшего», — пишет издание.
«Эффективность возрастает»
Поставки отремонтированных БМД-2 и БТР-Д Вооружённым силам РФ особенно актуальны на фоне продолжающейся спецоперации, считает военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.
«Это очень хороший процесс. Каждая новая партия отремонтированной и модернизированной техники, поставленной в войска, поможет нам побеждать противника», — сказал военный эксперт.
- Погрузка БМД-2 на военно-транспортный самолёт Ил-76МД
- globallookpress.com
- © Минобороны РФ
Такие машины, как БМД-2 и БТР-Д, не являются основным боевым средством, однако в составе десантных и мотопехотных подразделений они оказывают военным необходимую огневую поддержку, добавил Виктор Литовкин.
«Десантируемые боевые машины применяются вместе с другой техникой, авиацией и артиллерией в комплексе — всё вместе это позволяет вести современный общевойсковой бой», — отметил эксперт.
Любой капитальный ремонт, равно как и модернизация, повышает боевые возможности вооружения прошлых поколений, подчеркнул в беседе с RT военный эксперт Александр Хроленко.
«Обновляется ресурс ходовой части, силовой установки, средства связи и устанавливаются современные прицелы для вооружения. Эффективность техники, прошедшей такой ремонт, возрастает. Чем больше её получают войска, тем увереннее они будут доминировать на поле боя», — пояснил эксперт.
Прошедшие обновление БМД-2 будут отвечать всем современным запросам, считает Александр Хроленко.
«Эти машины вполне уверенно чувствуют себя на поле боя, ведь ремонт и модернизация не были косметическими. В нынешних условиях нужно использовать все доступные ресурсы. Предприятия ОПК России в три смены ведут выпуск новой техники: боевых машин пехоты, танков и других видов вооружения. Если у нас есть обширные запасы вооружения прошлого поколения, почему бы его не обновить и не пустить в дело», — заключил эксперт.
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