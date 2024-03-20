Радиоподавление противника: как российские военные совершенствуют применение комплексов РЭБ «Палантин»

В Забайкальском крае прошли учения подразделения радиоэлектронной борьбы общевойсковой армии Восточного военного округа с применением современных комплексов радиопомех. В Минобороны РФ сообщили, что особое внимание уделялось боевому применению современного комплекса РЭБ «Палантин». Этот комплекс нового поколения уже используется российскими военными в зоне СВО. Эксперты отмечают, что «Палантин» значительно повышает оперативные возможности ВС РФ.

В Забайкальском крае прошли учения военнослужащих подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии Восточного военного округа с применением новейшего комплекса «Палантин». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Особое внимание в ходе тренировки уделялось боевому применению современного комплекса РЭБ «Палантин», который предназначен для ведения радиоэлектронной разведки, подавления существующих и перспективных систем связи противника, основанной на современной программно-определяемой платформе», — сообщили в военном ведомства.

В МО РФ рассказали, что военные выполнили ряд мероприятий по выводу техники в назначенный район, развёртыванию специального оборудования, выявлению средств управления войсками и разведывательных комплексов условного противника, а также их радиоэлектронному подавлению.

Новое поколение

«Палантин» (также встречается обозначение «Палантин-К») — это оперативно-тактический комплекс РЭБ нового поколения, разработанный специалистами АО «Концерн «Созвездие» (входит в «Ростех»).

Впервые комплекс был представлен публике на форуме «Армия-2016», а уже в 2019 году начал поступать в войска.

«Палантин» предназначен для ведения радиоразведки и радиоподавления перспективных многофункциональных систем радиосвязи противника, в том числе радиосредств, построенных на основе SDR-технологий.

Развёртывание оборудования комплекса РЭБ «Палантин-К»

© Минобороны РФ

Использование технологий SDR (Software-defined radio) означает, что параметры приёмопередающего устройства определяются программным обеспечением, а не аппаратной платформой.

Кроме того, в комплексе «Палантин» реализована современная система поддержки принятия решений, которая позволяет аппаратуре самой выстраивать оптимальный алгоритм выполнения задач, отмечают в «Ростехе».

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Впервые система была применена на учениях под Воронежем в сентябре 2019 года. Тогда в Минобороны РФ сообщили, что батальонная тактическая группа комплекса обеспечила прикрытие межвидовой группировки войск, заглушив систему радиосвязи и радиоэлектронной разведки условного противника в полосе шириной около 1 тыс. км.

В военном ведомстве также подчеркнули, что возможности «Палантина» позволяют «ослепить врага» в коротковолновом (КВ) и ультракоротковолновом диапазонах (УКВ), а также лишить его сотовой и транкинговой связи.

«Помимо этого, комплекс наделён системообразующей функцией, то есть способен объединять различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую рабочую сеть, что значительно повышает эффективность их применения», — отмечается на сайте военного ведомства.

«Палантин» уже применяется российскими военными в зоне спецоперации на Украине. В 2022 году Минобороны РФ впервые показало работу этого комплекса в ходе СВО.

Тогда в ведомстве сообщили, что новейший комплекс выводит из строя разведывательные беспилотники ВСУ, а также сотовую связь и интернет на украинских командных пунктах.

«Система работает на дальность более 20 км, причём не направленным лучом, а точечно. То есть «Палантин» в состоянии подавить источники связи и интернета на вражеских позициях, не нарушая при этом гражданскую инфраструктуру. Комплекс РЭБ самостоятельно обнаруживает и выводит из строя беспилотники противника, перехватывает сигнал, включает помехи. В результате БПЛА теряет связь с оператором на земле», — рассказали в Минобороны.

Точные характеристики комплекса не раскрывались, однако в МО РФ утверждают, что «Палантин» превосходит по своим возможностям российские средства РЭБ предыдущего поколения в два-три раза и в настоящее время не имеет аналогов по боевым характеристикам ни в одной армии ведущих государств.

«Залог победы»

Такие комплексы радиоэлектронной борьбы, как «Палантин», становятся особенно актуальными в современных условиях ведения боевых действий, в которых активно используются беспилотники и подавление связи противника является ключевым элементом конфликта, пояснил в комментарии RT военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.

Машина комплекса РЭБ «Палантин-К» ВС РФ

© Минобороны РФ

«Палантин» сможет подавить системы связи противника и прервать соединение беспилотников с их операторами, что лишит их возможности ими управлять. Этот комплекс может выполнять такие задачи в разных диапазонах, подавлять сотовую и транкинговую связь. Такие комплексы нужны в войсках и на фронте. Подавлять противника в современных условиях нужно не только огнём, но и системами РЭБ. Там, где будет активно применяться «Палантин», будет падать сопротивление противника», — отметил военный эксперт.

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Аналогичного взгляда придерживается и военный эксперт полковник в отставке Михаил Ходарёнок. В беседе с RT он подчеркнул, что при ведении боевых действий и операций различного масштаба одна из важнейших задач — это дезорганизация систем управления вероятного противника.

«Эта задача решается с помощью средств радиоэлектронной борьбы, таких как «Палантин». Российские подразделения и части РЭБ имеют в распоряжении такую технику и средства для подавления всех видов связи и систем управления беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, ими можно решать задачи по подавлению систем глобального позиционирования. Успешное применение таких средств электронной борьбы в боевых действиях — это залог победы», — сказал собеседник RT.

Михаил Ходарёнок напомнил, что «Палантин» уже успешно применялся российскими войсками в рамках спецоперации на Украине, и объяснил общие принципы работы системы.

«Сначала определяется несущая частота сигнала, на которой работает противник. Потом на этой несущей частоте ставятся различного рода организованные помехи. Они могут быть самого различного вида, мощности или характера. Всё делается для того, чтобы лишить противника связи и возможности использовать цифровые системы. Это приводит к тому, что управление войсками и системами вооружения становится невозможным, что, в свою очередь, позволяет успешно выполнять боевые задачи другим родам войск», — рассказал эксперт.

Такие комплексы, как «Палантин», значительно повышают оперативные возможности подразделений ВС РФ, считает Михаил Ходарёнок.

«Чем больше будет хороших и разных комплексов РЭБ на вооружении, тем сильнее они усилят возможности российских войск. Они должны присутствовать в бригадах и батальонах различного назначения, работать по земле, воздуху, морским и портовым системам, подавлять глобальные системы позиционирования. Чем больше таких систем, как «Палантин», тем лучше», — заключил собеседник RT.