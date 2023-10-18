«Спасения для противника нет»: Минобороны РФ сообщило о применении в зоне СВО тяжёлой огнемётной системы «Тосочка»

Российские военные применили в зоне проведения специальной военной операции огнемётную систему ТОС-2 «Тосочка». Как сообщили в Минобороны РФ, удар был нанесён по скоплению украинской пехоты в одном из укрепрайонов. ТОС-2 «Тосочка» — созданная после ТОС-1А «Солнцепёк» тяжёлая огнемётная система с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Военные эксперты отмечают, что ТОС-2 — уникальный вид вооружения, от которого практически невозможно защититься.

Расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» нанёс удар по скоплению украинской пехоты в одном из укрепрайонов противника в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.

«Привязавшись к местности, военнослужащие осуществили пуск термобарического снаряда повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укреплённом районе. Успешное поражение цели было зафиксировано операторами беспилотного летательного аппарата, ведущего объективный контроль огневого поражения в полосе действия войск», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что специалисты войск РХБЗ высоко оценивают тактико-технические характеристики «Тосочки», которые выросли за счёт повышенной мобильности, усиленной огневой мощи, а также увеличенной дальности и точности используемых боеприпасов.

Огненная эволюция

«Тосочка» — новейшая модель российских тяжёлых огнемётных систем (ТОС), которой предшествовала ТОС-1А «Солнцепёк», в свою очередь бывшая глубокой модификацией советской ТОС-1 «Буратино».

«Тосочка» отличается от стоящих сегодня на вооружении «Буратино» и «Солнцепёка» улучшенными тактико-техническими характеристиками. После анализа успешного применения ТОС-1А в Сирии конструкторы решили перенести систему с гусеничного шасси танка Т-72 на колёсное шасси на базе автомобиля «Урал» повышенных грузоподъёмности и проходимости.

«Колёсное шасси позволяет повысить мобильность и скорость доставки орудия до места применения. Выиграет новая ТОС и в экономии ресурсов», — отмечали в «Ростехе».

Тяжёлая огнемётная система ТОС-2 «Тосочка»

© Vitaly Kuzmin

У ТОС-2, по сравнению с предшественниками, уменьшено количество пусковых направляющих — с 24 до 18. В «Ростехе» подчёркивают, что это компенсируется увеличением мощности и дальности снарядов. При этом «Тосочка» может работать и со старыми снарядами от «Буратино» и «Солнцепёков», так как использует тот же калибр — 220 мм.

В отличие от прежних систем, ТОС-2 располагает собственным краном-манипулятором. Это значит, что «Тосочке» не нужна отдельная транспортно-заряжающая машина, без участия которой «Буратино» и «Солнцепёк» смогли бы сделать только один залп. Снаряды для «Тосочки» можно доставлять на любой технике, а загрузку обеспечивает экипаж машины.

Система ТОС-2 также оснащена современным навигационным оборудованием, в том числе лазерным дальномером, спутниковой навигацией, доплеровским измерителем скорости и инерциальным измерительным блоком. «Тосочка» может вести огонь с неподготовленных боевых позиций, а прицеливание, стрельба и управление огнём полностью автоматизированы. Кроме того, она оснащена системой радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.

«Тосочку» представили широкой публике в июне 2020 года на параде Победы в Москве. Тогда четыре боевые машины проехали по Красной площади в составе механизированной бригады. Российские военные впервые применили эту систему во время стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020». Изготовлением боевой машины занимается ЗАО «Специальное конструкторское бюро» группы предприятий «Мотовилихинские заводы».

Стоит отметить, что новейшая российская огнемётная система привлекла внимание и зарубежных военных экспертов. Так, в 2021 году американское военно-аналитическое издание The National Interest выпустило материал «Российский огнемёт XXI века способен уничтожать американские танки».

«Российский огнемёт XXI века способен уничтожать американские танки»

© The National Interest

Автор статьи отметил, что в ходе испытаний новая система использовалась для уничтожения наступающей бронетехники условного противника, а реактивные снаряды с термобарическими боеголовками нанесли «огромный урон».

Обозреватель добавил, что ТОС-2 напоминает знаменитую «катюшу», поскольку огневая система установлена на колёсном шасси.

Абсолютное поражение

Эксперты отмечают, что заявление Минобороны РФ можно расценивать как официальное подтверждение того, что системы ТОС-2 используются российскими войсками.

«Ранее сообщения о применении новой тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» были только косвенные. Сейчас поступила уже официальная информация от Минобороны РФ», — рассказал в беседе с RT военный обозреватель Александр Хроленко.

Тяжёлая огнемётная система ТОС-2 «Тосочка»

© Vitaly Kuzmin

Эксперт отметил, что «Тосочка» обладает рядом преимуществ по сравнению со своим предшественниками.

«Колёсная база грузовика «Урал» повышенной проходимости обеспечивает дальность и удобство передвижения. Кроме того, была улучшена точность боеприпасов: при сохранении 220-мм калибра снарядов их максимальная дальность увеличилась до 15 км. При этом количество направляющих пусковых труб теперь составляет 18», — рассказал Александр Хроленко.

Кроме того, эти машины оснащены системами РЭБ, что повышает их защищённость от ударов противника, добавил военный обозреватель.

«Тяжёлые огнемётные системы очень успешно применяются в зоне СВО. Они позволяют выкуривать противника: уничтожать его в самых глубоких норах, самых защищённых бункерах, потому что при подрыве снаряда такой системы из-за температуры и перепада давления спасения для противника нет. Это уникальное оружие по своей эффективности. Теперь у него ещё и увеличенная дальность и точность. При массовом одновременном применении такого оружия его эффект сопоставим с ударами сверхтяжёлых авиабомб или тактического ядерного оружия», — отметил специалист.

В беседе с RT военный эксперт Виктор Литовкин назвал ТОС-2 чрезвычайно эффективным средством поражения, от которого нет защиты.