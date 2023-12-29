«Одна из лучших в мире»: армия России получила заключительную в 2023 году партию модернизированных САУ «Мста-С»

«Ростех» передал Минобороны РФ завершающую партию модернизированных самоходок «Мста-С» в рамках выполнения гособоронзаказа 2023 года. В результате модернизации эта САУ стала одной из лучших гаубиц в мире в своём классе, а её возможности существенно расширились, отметили в госкорпорации. По словам военных экспертов, «Мста-С» — это надёжное и проверенное орудие, которое остаётся востребованным в войсках.

Минобороны РФ получило заключительную партию модернизированных самоходных артиллерийских орудий «Мста-С» в рамках гособоронзаказа на 2023 год, сообщили в «Ростехе».

«Госкорпорация «Ростех» передала Минобороны России завершающую в этом году партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М1 и 2С19М2 «Мста-С». Кроме того, в рамках выполнения гособоронзаказа 2023 года в войска после капитального ремонта отправились 240-мм самоходные миномёты 2С4 «Тюльпан» и самоходные гаубицы 2С19М1 «Мста-С», — говорится в пресс-релизе корпорации.

В «Ростехе» напомнили, что САУ «Мста-С» в варианте М1 оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнём (АСУНО), которая позволяет поражать цели в любое время суток и при любых погодных условиях. «Благодаря этой системе боевая машина в автономном режиме определяет текущие координаты и рассчитывает параметры стрельбы с закрытых огневых позиций», — подчеркнули в госкорпорации.

В свою очередь, орудия варианта М2 оборудованы модернизированной версией АСУНО с улучшенными показателями точности и возможностью отображения электронной карты местности.

«Модернизированная «Мста-С» может вести стрельбу в режиме одновременного огневого налёта. Это позволяет одним орудием поразить цель пятью снарядами одновременно, а затем покинуть огневую позицию», — отметили в «Ростехе».

По словам индустриального директора комплекса вооружений госкорпорации Бекхана Оздоева, в результате модернизации «Мста-С» стала одной из лучших в мире в своём классе, а её возможности существенно расширились.

«Артиллерия сегодня играет решающую роль на поле боя, как и много лет назад», — констатировал он.

Мощная модернизация

Напомним, разработка самоходного артиллерийского орудия 2С19 «Мста-С» началась в 1970-х годах в ответ на создание в ФРГ новой 155-мм САУ Panzerhaubitze 70, максимальная дальность стрельбы которой достигала 30 км. «Мста-С» была принята на вооружение советской армии в 1989 году, и представляет собой самоходный и бронированный вариант 152-мм гаубицы «Мста-Б».

Модернизированная самоходная гаубица «Мста-С»

globallookpress.com

© MOD Russia

В 2000-х была создана первая модернизированная версия «Мста-С» с индексом 2С19М1, которая к 2008 году начала поступать на вооружение российской армии. Гаубица получила новую автоматизированную систему управления наведением и огнём. С помощью орудия 2А64 модернизированная гаубица могла поражать цели на расстоянии до 30 км в зависимости от типа используемых снарядов.

На этом модернизация САУ не закончилась: в 2014 году на вооружение была принята версия гаубицы, которая получила индекс 2С19М2. Сейчас она поставляется в войска вместе с модернизированной САУ 2С19М1.

В Минобороны РФ отмечают, что по сравнению с предыдущей модификацией 2С19М2 имеет значительные конструктивные отличия. Последняя версия этой САУ получила новую автоматизированную систему управления огнём, увеличилась её прицельная скорострельность. Кроме того, появилась возможность применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-географических условиях и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи, пояснили в оборонном ведомстве.

Чтобы повысить скорострельность самоходки, разработчики усовершенствовали конструкцию механизмов заряжания и оснастили её автоматизированной системой управления наведением и огнём. Скорость стрельбы 2С19М2 достигает десяти выстрелов в минуту (у 2С19М1 — восьми).

Важным достоинством 2С19М2 военные и промышленники называют возможность работы в режиме огневого налёта. Он подразумевает способность САУ выпускать несколько снарядов, которые наносят удары по цели одновременно и под разными углами. Такая опция позволяет уменьшить время нахождения артиллерийской установки на позиции и повысить эффективность поражения.

На высокие характеристики гаубиц «Мста-С» обращают внимание и в западном экспертном сообществе. Так, американский военно-политический журнал The National Interest ранее выпустил об этих самоходках материал под названием «Новые гаубицы «Мста-С» — мощные орудия российской армии».

«Новые гаубицы «Мста-С» — мощные орудия российской армии»

© The National Interest

В своём обзоре авторы издания акцентировали внимание на том, что одним из главных достоинств гаубицы «Мста-С» является возможность использовать самые разнообразные снаряды.

«Она может вести огонь широким спектром боеприпасов, включая стандартные и реактивные осколочно-фугасные снаряды, кассетные снаряды с противотанковыми суббоеприпасами и снаряды для создания помех», — отмечалось в материале.

Актуальное оружие

По словам военного эксперта Ивана Коновалова, на сегодня «Мста-С» — это наиболее широко применяемая российскими войсками САУ большого калибра.

«Гаубица «Мста-С» очень успешно применяется в зоне специальной операции. Это проверенная, надёжная самоходка. Сейчас её модернизируют с учётом полученного опыта как выполнения боевых задач, так и непосредственно технической эксплуатации, который был получен в рамках СВО», — сказал эксперт.

Модернизированная самоходная гаубица «Мста-С»

РИА Новости

© Максим Блинов

Сейчас у Вооружённых сил России появились новые артиллерийские самоходные орудия «Коалиция-СВ», однако «Мста-С» ещё долго будет оставаться актуальной, считает Коновалов.

«Конечно, она не такая дальнобойная, как «Коалиция-СВ», но на фронте есть самые разные боевые задачи и для работы по ближнему тылу противника «Мста-С», можно сказать, незаменима, она всегда показывала себя с наилучшей стороны. Конечно, она остаётся очень важным элементом артиллерии ВС РФ», — подчеркнул военный аналитик.

Кроме того, как отметил Коновалов, российский оборонно-промышленный комплекс продолжает снабжать вооружённые силы техникой и оружием даже в условиях санкционного давления.

«Условия для работы весьма непростые. Однако наш ОПК совершил важнейшую стратегическую мобилизацию и наладил работу в тылу. Были задействованы необходимые мощности, которые ранее были законсервированы. Весь мир удивился, насколько быстро это произошло и насколько быстро начала поступать продукция военного назначения зону СВО. По некоторым направлениям производство возросло в два-три раза, а по отдельным системам и боеприпасам аж в пять раз. При этом не снизив качества и не срывая поставок, что очень важно», — констатировал Коновалов.

Несмотря на то что «Мста-С» была разработана ещё в СССР, она по-прежнему востребована российскими войсками, отметил в комментарии RT основатель портала MilitaryRussia.Ru Дмитрий Корнев.

«Она очень хорошо себя зарекомендовала. Сейчас самоходные артиллерийские орудия такого класса — на гусеничном ходу и бронированные — очень нужны в зоне специальной военной операции. Конечно, военные ждут «Коалицию-СВ» — новую установку с более мощным артиллерийским орудием. В настоящее же время промышленность производит обе эти машины, и «Мста-С» продолжает изготавливаться, по-прежнему оставаясь востребованной», — сказал эксперт.

По его словам, когда будет в полном объёме оформлен и развит полный производственный цикл нового орудия, «Мста-С» будет заменена на «Коалицию-СВ». «Сейчас же пока нужны и та и другая установки», — добавил Корнев.

В заключение эксперт отметил, что ОПК России полностью справился с возложенными на него задачами.

«Наш оборонно-промышленный комплекс успешно справился с санкциями и возросшими потребностями для специальной военной операции: увеличено производство техники, боеприпасов, ракетных систем. ОПК выполняет все требования, которые ставит спецоперация перед индустриальным сектором РФ», — резюмировал Корнев.