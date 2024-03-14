«Минимизировать риски»: как работают и чем оснащены российские сапёры в зоне спецоперации

Министерство обороны России разместило на своём сайте кадры выполнения боевой задачи сапёрами бригады морской пехоты Тихоокеанского флота под Угледаром. На этом направлении они очищают от взрывоопасных предметов освобождённые населённые пункты и проделывают проходы во вражеских минных полях. По информации военного ведомства, в зоне СВО сапёры работают на наиболее опасных участках, обеспечивая устойчивую оборону российских войск. По словам экспертов, опыт СВО позволяет успешно совершенствовать устройства, способные с минимальными рисками для военнослужащих решать задачи разминирования.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы инженерных подразделений бригады морской пехоты Тихоокеанского флота под Угледаром. Как сообщает пресс-служба военного ведомства России, сапёры очищают от взрывоопасных предметов освобождённые населённые пункты и проделывают проходы в минных заграждениях для наступающих войск.

«Подразделения группировки войск «Восток» развивают наступательные действия на Угледарском направлении, обеспечивая сапёрам инженерных войск Тихоокеанского флота постоянную работу на линии боевого соприкосновения», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что после отступления украинских боевиков под Угледаром остались минные заграждения и неразорвавшиеся взрывные устройства (ВУ) «всей натовской номенклатуры — американского, французского, польского производства».

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«Такие боеприпасы уничтожаются способом подрыва — по словам сапёров, самого безопасного способа разминирования. Тем более противник устраивает сюрпризы. Например, снизу на мину устанавливается второй взрыватель, который срабатывает при перемещении боеприпаса. Для подрыва сапёры объединяют сразу несколько опасных находок детонирующим шнуром с тротиловыми шашками», — заявили в Минобороны России.

Как рассказали сами сапёры, западные мины детонируют при приближении людей. По этой причине они ликвидируются дистанционным способом.

«В танковой мине делают ловушки: когда ты её поднимаешь, она взрывается. Желательно делать накладные заряды, иным способом не обезвреживать, только подрывать», — сообщил командир инженерно-сапёрного отделения с позывным Бухта.

«Наиболее опасные участки»

По информации Минобороны РФ, сапёрные подразделения первыми идут через минные и инженерные заграждения противника. Чаще всего они обнаруживают противотанковые и противопехотные ВУ, иногда им попадаются заминированные трупы военнослужащих ВСУ.

Главная задача сапёров ВС РФ заключаются в том, чтобы проделывать проходы для техники и пехотинцев. Также они минируют подступы к российским позициям на «наиболее опасных участках, обеспечивая устойчивую оборону наших войск».

На линии боевого соприкосновения сапёры действуют в составе инженерно-разведывательного дозора (ИРД). Данное формирование включает в себя группу разминирования, военнослужащих, прикрывающих действия инженеров, а также наблюдателя за воздушным пространством.

Как сообщают в Минобороны РФ, мониторинг неба необходим, чтобы своевременно фиксировать разведывательные и ударные дроны неприятеля. Для защиты ИРД специалист использует антидроновое ружьё. Помимо БПЛА, враг пытается усложнить работу дозора с помощью установки противопехотных ВСУ и мин-ловушек. При любых сомнениях сапёр уничтожает опасный предмет на месте накладным зарядом.

«Инженерно-разведывательный дозор перемещается друг за другом, след в след. В случае обнаружения взрывоопасного предмета (ВОП) сапёр поднимает руку и даёт команду своим сослуживцам. Для обезвреживания найденных ВОП военные инженеры используют штатную кошку. С безопасного расстояния сапёры сдёргивают мину или подозрительный предмет, чтобы исключить подрыв мины-ловушки, которая может быть установлена под ним», — говорится в материалах Минобороны РФ.

По данным Минобороны РФ, сапёрная кошка представляет собой тактический инструмент, успешно применяемый «для траления противопехотных, противотанковых, специальных мин с натяжными и обрывными датчиками цели».

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Для обследования местности и поиска взрывных устройств российские сапёры используют селективные индукционные миноискатели ИМП-С2, глубинные металлодетекторы МГ-1И и переносные искатели проводных линий ПИПЛ.

Согласно информации военного ведомства России, ИМП-С2 предназначен для обнаружения мин, корпусов ВУ, взрывателей и металлических деталей, в том числе в воде, в снегу под покрытиями дорог и на объектах. Масса миноискателя в рабочем положении — 2,7 кг, время непрерывной работы без замены элементов питания — 8 часов.

Глубинный металлодетектор МГ-1И используется для дистанционного обнаружения самодельных ВУ в металлических корпусах крупных и средних металлических предметов, размещённых на глубине до 5 м. Он позволяет находить закладки фугасных снарядов, схроны с оружием и боеприпасами. Поставки МГ-1И осуществляются в инженерные войска ВС РФ с 2020 года.

«Миноискатель позволяет обнаруживать артиллерийскую миномётную мину калибра 120 мм на глубине 3,2 м, снаряд 152 мм — до 3,5 м, авиационную бомбу ФАБ-100 — 5 м. Время непрерывной работы миноискателя составляет 4 часа, время приведения прибора в рабочее положение — 2 мин, а скорость ведения поиска — 1—5 км/ч», — говорится в материалах Минобороны России.

В свою очередь, ПИПЛ необходим для поиска, обнаружения и уточнения координат трасс, а также для прокладки проводных линий управления ВУ. Масса искателя в рабочем положении не превышает 3,5 кг, скорость поиска — 3—5 км/ч.

Для разминирования, помимо подручных средств, в зоне СВО российская армия широко применяет самоходную установку УР-77. В войсках этот комплекс называют «Змеем Горынычем».

Принцип работы установки состоит в том, что она выбрасывает, а затем подрывает тяжёлый стометровый тротиловый шнур. Его детонация уничтожает мины и создаёт проход, ширина которого позволяет пройти тяжёлой технике. Инженерные войска ВС РФ применяют УР-77 для прокладки безопасных путей к передовым позициям ВСУ.

«Делать это (создавать проходы в минных полях противника. — RT) силами личного состава — долго и опасно. А данная установка поможет это сделать в течение одной минуты... Установка разминирования УР-77 отработала, все мины разлетелись, открывается проход шириной 6 м на дальность 100 м, и можно смело ехать», — рассказал в январе журналистам командир сапёрной роты с позывным Музыкант.

На замену «Змею Горынычу» в скором времени придёт установка УР-25 разработки АО «Научно-исследовательский инженерный институт». Самоходка будет применять существующий заряд разминирования УЗП-77 и перспективный удлинённый заряд разминирования УЗР-25.

«УР-77 — образец величайшего достижения советской инженерной мысли в области дистанционного разминирования. Но в настоящее время успешно проходит испытания современная установка разминирования УР-25. Она заменит «Змея Горыныча» и превзойдёт по своим характеристикам зарубежные аналоги», — заявил ранее в интервью RT начальник отдела средств устройства минно-взрывных заграждений ЦНИИИ Инженерных войск имени Д.М. Карбышева Олег Клюков.

Ещё одна новейшая машина разминирования — «Проход-1» на базе танка Т-90. Она способна выполнять задачи с применением автономного режима или дистанционного управления.

Кроме того, в ближайшей перспективе войска начнут получать радиоэлектронное средство подрыва взрывных устройств РПЗ-8М1. Комплекс способен вызывать детонацию ВУ в радиусе 2 км. Эксперты полагают, что данное изделие сможет эффективно бороться с минами, имеющими электронную начинку.

В зоне ответственности

Как отметил в комментарии RT военный эксперт Алексей Суконкин, опыт СВО позволяет сделать вывод, что противотанковые и противопехотные мины по-прежнему представляют серьёзную угрозу для техники и военнослужащих.

«Наш противник массово применяет мины советского и западного производства, в том числе современные образцы с оптическими и сейсмическими датчиками. Неприятель старается создавать как можно больше минных заграждений вблизи своих позиций. Поэтому на сапёрных подразделениях лежит очень большая ответственность по их обнаружению и ликвидации», — подчеркнул Суконкин.

По словам эксперта, на линии боевого соприкосновения ВСУ маскируют свои минные поля и применяют нестандартные способы закладки взрывных устройств, чтобы запутать российских инженеров.

Российские сапёры в зоне СВО

© Минобороны РФ

«Достаточно широко в СВО противник использует так называемые мины-ловушки и мины-сюрпризы. Прежде всего они нужны для того, чтобы наши сапёры не смогли подобраться к вражеским минным полям. Как они выглядят? Под обычные нажимные противотанковые мины устанавливаются мины, которые детонируют при попытке подъёма противотанковых. Но наши инженеры, конечно же, про такие хитрости знают и потому стараются действовать дистанционно, применяя, в частности, ту же сапёрную кошку», — рассказал Суконкин.

Как считает эксперт, с учётом опыта СВО российская армия начнёт получать больше новых средств дистанционного обнаружения и ликвидации минных заграждений. Например, для нейтрализации угрозы ВУ с электронными блоками целесообразнее всего использовать модули с антеннами, которые будут провоцировать детонацию или выводить из строя, говорит Суконкин.

Аналогичной точки зрения придерживается и кандидат военных наук Сергей Суворов. В беседе с RT эксперт заявил, что опыт СВО позволит разработать новые устройства, способные с минимальными рисками для военнослужащих решать задачи разминирования.

«Это средства РЭБ, воздействующие на электронику ВСУ, разнообразные удлинённые заряды для проделывания проходов, новые средства разведки на базе БПЛА. Тем не менее простые традиционные устройства вроде кошек и щупов вряд ли уйдут в прошлое. Речь идёт об обновлении арсенала инженерных войск, которое позволит минимизировать риски для сапёров», — подытожил Суворов.