Инженеры ВС России приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке

Инженеры группировки российских войск «Центр» начали работу по разминированию дорог и зданий в освобождённом городе Авдеевке. Информацию об этом предоставили в Министерстве обороны России.

Как рассказал командир инженерного взвода с позывным Усман, украинские военные «очень ухищрялись», минируя территорию города, поэтому работы по разминированию ведутся аккуратно.

В оборонном ведомстве добавили, что за минувшие сутки в Авдеевке разминировали мост, под которым находились закладка из противотанковых мин и заряд тротила с дистанционным взрывателем.

«Также накладными зарядами на месте уничтожено более 80 взрывоопасных предметов и неразорвавшихся снарядов», — говорится в сообщении.

Ранее поступила информация, что ВС России заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении.