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Американская компания и Киев подписали договор о разминировании с применением ИИ

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Американская компания Palantir Technologies Inc. и Министерство экономики Украины подписали соглашение о внедрении технологии разминирования территорий с использованием искусственного интеллекта.
Американская компания и Киев подписали договор о разминировании с применением ИИ
  • globallookpress.com
  • © Kay Nietfeld

Отмечается, что договор поможет Киеву достичь заявленной цели — в течение десяти лет привести в порядок 80% потенциально заминированных земель, передаёт ТАСС.

Также в компании напомнили, что Украина постоянно упоминается как самая заминированная страна в мире.

Ранее председатель комитета по разведке палаты представителей США Майк Тёрнер заявил, что Киев потерпит поражение, если срочно не возобновить поставки.

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