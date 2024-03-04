Американская компания и Киев подписали договор о разминировании с применением ИИ
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Отмечается, что договор поможет Киеву достичь заявленной цели — в течение десяти лет привести в порядок 80% потенциально заминированных земель, передаёт ТАСС.
Также в компании напомнили, что Украина постоянно упоминается как самая заминированная страна в мире.
Ранее председатель комитета по разведке палаты представителей США Майк Тёрнер заявил, что Киев потерпит поражение, если срочно не возобновить поставки.