Украина находится в критическом положении и вскоре потерпит поражение, если США немедленно не возобновят военные поставки, предупредил председатель комитета по разведке палаты представителей Майк Тёрнер.

«Это очень важно. Мы должны поддержать их сейчас, иначе они проиграют», — сказал он CBS.

Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер ранее заявил, что Россия добьётся успеха на Украине при отсутствии поставок американской помощи.

В интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин отмечал, что если США действительно хотят завершить боевые действия на Украине, то необходимо прекратить поставки вооружения — и «тогда всё закончится в течение нескольких недель» и «можно договариваться о каких-то условиях».