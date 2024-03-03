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Конгрессмен Тёрнер: Киев потерпит поражение, если срочно не возобновить поставки

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Украина находится в критическом положении и вскоре потерпит поражение, если США немедленно не возобновят военные поставки, предупредил председатель комитета по разведке палаты представителей Майк Тёрнер.
Конгрессмен Тёрнер: Киев потерпит поражение, если срочно не возобновить поставки
  • AP

«Это очень важно. Мы должны поддержать их сейчас, иначе они проиграют», — сказал он CBS.

Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер ранее заявил, что Россия добьётся успеха на Украине при отсутствии поставок американской помощи.

В интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин отмечал, что если США действительно хотят завершить боевые действия на Украине, то необходимо прекратить поставки вооружения — и «тогда всё закончится в течение нескольких недель» и «можно договариваться о каких-то условиях».

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