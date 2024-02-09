Путин заявил, что с Байденом не о чем говорить в условиях поставок оружия Киеву

Российский президент Владимир Путин заявил, что в условиях поставок Соединёнными Штатами оружия Украине с президентом США Джо Байденом говорить не о чем.

Журналист Такер Карлсон спросил у Путина во время интервью, почему бы ему не позвонить Байдену для разрешения конфликта на Украине и обсуждения темы угрозы ядерного оружия.

Путин отметил, что не понимает, зачем ему звонить Байдену и о чём с ним говорить.

«Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, боюсь-боюсь, пожалуйста, не поставляйте». О чём говорить-то?» — сказал глава государства.

По его словам, у России и США есть контакты по линии различных ведомств. Он рассказал, что Москва доводит до Вашингтона: если США действительно хотят завершить боевые действия, то необходимо прекратить поставки вооружения Украине — и «тогда всё закончится в течение нескольких недель» и «можно договариваться о каких-то условиях».

Ранее Путин заявил, что западные лидеры используют «страшилки» про Россию, чтобы получить деньги от налогоплательщиков.