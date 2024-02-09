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Путин: Запад использует «страшилки» для получения денег от налогоплательщиков

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Западные лидеры используют «страшилки» про Россию, чтобы получить деньги от налогоплательщиков.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Нами всё время всех пугали: завтра Россия использует тактическое ядерное оружие, завтра вот то использует — нет, послезавтра. Ну и что? Это просто страшилки для обывателей, для того чтобы выбить из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги», — заявил Путин.

Эти средства используются для противостояния России на украинском театре военных действий, отметил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что европейские страны разговорами о возможном вооружённом конфликте с Россией стараются отвлечь внимание жителей Европы от внутренних проблем.

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