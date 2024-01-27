Песков: ЕС «страшилками» про Россию отвлекает европейцев от внутренних проблем
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Об этом он сказал журналисту Павлу Зарубину.
Таким образом Песков прокомментировал заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что угроза прямого столкновения с Россией в настоящий момент маловероятна, однако к ней надо быть готовым.
Песков напомнил о протестах фермеров в Германии, от которых Берлину необходимо отвлечь внимание граждан.
«Лучше всего вспомнить старую добрую страшилку о русском медведе. Тем более, в условиях, когда его разбудили», — сказал он.
Накануне сообщалось, что Германия начала разработку нового плана обороны, который предусматривает сдерживание потенциального противника.
План, в частности, должен учитывать новые реалии вооружённого конфликта, риск диверсий на объектах критической инфраструктуры и дезинформацию.
При этом Писториус в интервью Bild сказал, что в настоящее время не видит угрозы нападения России на Североатлантический альянс.
В Кремле заявили, что власти Германии встали на путь решительной конфронтации с Россией, это не является секретом.