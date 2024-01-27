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Песков: ЕС «страшилками» про Россию отвлекает европейцев от внутренних проблем

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что европейские страны разговорами о возможном вооружённом конфликте с Россией стараются отвлечь внимание жителей Европы от внутренних проблем.
Песков: ЕС «страшилками» про Россию отвлекает европейцев от внутренних проблем
  • AP
  • © Francisco Seco

Об этом он сказал журналисту Павлу Зарубину.

Таким образом Песков прокомментировал заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что угроза прямого столкновения с Россией в настоящий момент маловероятна, однако к ней надо быть готовым.

Песков напомнил о протестах фермеров в Германии, от которых Берлину необходимо отвлечь внимание граждан.

«Лучше всего вспомнить старую добрую страшилку о русском медведе. Тем более, в условиях, когда его разбудили», — сказал он.

Накануне сообщалось, что Германия начала разработку нового плана обороны, который предусматривает сдерживание потенциального противника.

План, в частности, должен учитывать новые реалии вооружённого конфликта, риск диверсий на объектах критической инфраструктуры и дезинформацию.

При этом Писториус в интервью Bild сказал, что в настоящее время не видит угрозы нападения России на Североатлантический альянс.

В Кремле заявили, что власти Германии встали на путь решительной конфронтации с Россией, это не является секретом.

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