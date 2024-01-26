RT в Telegram
Подпишись

Министр обороны Германии заявил, что не видит угрозы нападения России на НАТО

Короткая ссылка
Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Bild сказал, что в настоящее время не видит угрозы нападения России на Североатлантический альянс.

«В настоящее время я не вижу угрозы нападения России на территорию НАТО или на партнёра по НАТО», — сказал он.

При этом он высказался о необходимости «принципа сдерживания» России. 

Министр утверждает, что холодная война была намного более предсказуемой, чем текущая ситуация.

Также Писториус выразил мнение, что конфликт на Украине зашёл в тупик.

В Кремле заявили, что власти Германии встали на путь решительной конфронтации с Россией, это не является секретом.

Накануне сообщалось, что Германия начала разработку нового плана обороны, который предусматривает сдерживание потенциального противника.

План, в частности, должен учитывать новые реалии вооружённого конфликта, риск диверсий на объектах критической инфраструктуры и дезинформацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить