Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Bild сказал, что в настоящее время не видит угрозы нападения России на Североатлантический альянс.

«В настоящее время я не вижу угрозы нападения России на территорию НАТО или на партнёра по НАТО», — сказал он.

При этом он высказался о необходимости «принципа сдерживания» России.

Министр утверждает, что холодная война была намного более предсказуемой, чем текущая ситуация.

Также Писториус выразил мнение, что конфликт на Украине зашёл в тупик.

В Кремле заявили, что власти Германии встали на путь решительной конфронтации с Россией, это не является секретом.

Накануне сообщалось, что Германия начала разработку нового плана обороны, который предусматривает сдерживание потенциального противника.

План, в частности, должен учитывать новые реалии вооружённого конфликта, риск диверсий на объектах критической инфраструктуры и дезинформацию.