Министр обороны Германии заявил, что не видит угрозы нападения России на НАТО
«В настоящее время я не вижу угрозы нападения России на территорию НАТО или на партнёра по НАТО», — сказал он.
При этом он высказался о необходимости «принципа сдерживания» России.
Министр утверждает, что холодная война была намного более предсказуемой, чем текущая ситуация.
Также Писториус выразил мнение, что конфликт на Украине зашёл в тупик.
В Кремле заявили, что власти Германии встали на путь решительной конфронтации с Россией, это не является секретом.
Накануне сообщалось, что Германия начала разработку нового плана обороны, который предусматривает сдерживание потенциального противника.
План, в частности, должен учитывать новые реалии вооружённого конфликта, риск диверсий на объектах критической инфраструктуры и дезинформацию.