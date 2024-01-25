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Министр обороны Германии заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик

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Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Bild выразил мнение, что конфликт на Украине зашёл в тупик.
Министр обороны Германии заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик
  • Gettyimages.ru

«Фактически ситуация зашла в тупик», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, обе стороны не могут продвинуться вперёд.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал недостаточной помощь Украине со стороны Евросоюза.

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