Министр обороны Германии заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик
Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Bild выразил мнение, что конфликт на Украине зашёл в тупик.
- Gettyimages.ru
«Фактически ситуация зашла в тупик», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, обе стороны не могут продвинуться вперёд.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал недостаточной помощь Украине со стороны Евросоюза.
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