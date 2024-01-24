Шольц назвал недостаточной помощь Украине со стороны Евросоюза

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Die Zeit заявил, что помощи Киеву со стороны стран ЕС недостаточно.

По его словам, суммы, которые ЕС предусмотрел на текущий год, недостаточно велики.

Шольц добавил, что проводит с коллегами по Евросоюзу много телефонных переговоров и просит их делать больше.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус пообещал поставить Киеву шесть многоцелевых вертолётов Sea King.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что западная оборонная промышленность выпускает недостаточное количество боеприпасов.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что ВСУ при помощи западного оружия безжалостно и преднамеренно наносят удары сугубо по гражданским объектам в России.