Лавров: Киев оружием Запада преднамеренно бьёт по гражданским объектам
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Во время выступления на заседании Совбеза ООН он отметил, что ВСУ обстреливают мирное население кассетными снарядами и боеприпасами с обеднённым ураном.
«Кровь десятков погибших мирных жителей на руках и совести тех, кто вооружает режим Зеленского и при этом официально заявляет, что киевские власти сами вправе выбирать цели для ударов», — добавил Лавров.
30 декабря ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.
21 января украинская армия обстреляла рынок Донецка. В результате обстрелов территории республики со стороны ВСУ за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.