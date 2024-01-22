Лавров: Киев оружием Запада преднамеренно бьёт по гражданским объектам

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что украинские войска при помощи западного оружия безжалостно и преднамеренно наносят удары сугубо по гражданским объектам в России.

Во время выступления на заседании Совбеза ООН он отметил, что ВСУ обстреливают мирное население кассетными снарядами и боеприпасами с обеднённым ураном.

«Кровь десятков погибших мирных жителей на руках и совести тех, кто вооружает режим Зеленского и при этом официально заявляет, что киевские власти сами вправе выбирать цели для ударов», — добавил Лавров.

30 декабря ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

21 января украинская армия обстреляла рынок Донецка. В результате обстрелов территории республики со стороны ВСУ за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.