В Минобороны Германии пообещали поставить Киеву шесть вертолётов Sea King
Информация об этом появилась в соцсети Х министерства.
«Sea King — это надёжный и мощный вертолёт, который поможет украинцам во многих сферах, от разведки над Чёрным морем до транспортировки военных», — сказал Писториус.
Кроме того, он подчеркнул, что это первая поставка из Германии подобного рода.
При этом дата начала поставок Sea King не уточняется.
Ранее в Пентагоне заявили, что Запад рассчитывает предоставить Украине истребители F-16 в 2024 году.
Также сообщалось, что немецкий производитель БПЛА желает открыть завод на Украине.