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В Минобороны Германии пообещали поставить Киеву шесть вертолётов Sea King

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Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал поставить Киеву шесть многоцелевых вертолётов Sea King.

Информация об этом появилась в соцсети Х министерства.

«Sea King — это надёжный и мощный вертолёт, который поможет украинцам во многих сферах, от разведки над Чёрным морем до транспортировки военных», — сказал Писториус.

Кроме того, он подчеркнул, что это первая поставка из Германии подобного рода.

При этом дата начала поставок Sea King не уточняется.

Ранее в Пентагоне заявили, что Запад рассчитывает предоставить Украине истребители F-16 в 2024 году.

Также сообщалось, что немецкий производитель БПЛА желает открыть завод на Украине.

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