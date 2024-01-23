Пентагон: Запад рассчитывает предоставить Украине истребители F-16 в 2024 году
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Об этом сообщила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.
«Мы нацеливаемся на то, чтобы обеспечить Украине первоначальную оперативную готовность по её программе F-16 в 2024 году. Это будет охватывать обучение лётчиков, платформы и, кроме того, подготовку техников, инфраструктуру и запасные части, боеприпасы», — цитирует её ТАСС.
Ранее сообщалось, что Германия намерена обучить около 10 тыс. украинских солдат в 2024 году.