Пентагон: Запад рассчитывает предоставить Украине истребители F-16 в 2024 году

Запад рассчитывает предоставить Украине первые истребители F-16 и мощности для их обслуживания в 2024 году.

Об этом сообщила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

«Мы нацеливаемся на то, чтобы обеспечить Украине первоначальную оперативную готовность по её программе F-16 в 2024 году. Это будет охватывать обучение лётчиков, платформы и, кроме того, подготовку техников, инфраструктуру и запасные части, боеприпасы», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что Германия намерена обучить около 10 тыс. украинских солдат в 2024 году.