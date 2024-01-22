В Минобороны ФРГ рассчитывают обучить около десяти тысяч солдат ВСУ в 2024 году

Власти Германии рассчитывают, что в 2024 году порядка десяти тысяч украинских военнослужащих пройдут обучение в ФРГ.

Об этом в интервью газете Welt am Sonntag заявил глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг.

По его словам, при необходимости эта цифра может быть увеличена.

«Однако на самом деле нам придётся вместе с украинцами взвесить: как долго мы сможем отзывать их с фронта для квалификации и как далеко можно будет продвинуться в квалификации?» — цитирует Фройдинга ТАСС.

В конце декабря первая группа из шести украинских пилотов окончила базовую программу обучения в Великобритании и приступила к практической части в виде тренировок на истребителях F-16 в Дании.

Также Минобороны Франции анонсировало начало учений пилотов ВСУ на 2024 год.