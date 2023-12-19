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Минобороны Франции анонсировало начало учений пилотов ВСУ на 2024 год

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В Минобороны Франции заявили, что французские военные начнут обучать пилотов ВСУ в начале 2024 года.
Минобороны Франции анонсировало начало учений пилотов ВСУ на 2024 год
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Первые пилоты прибудут в начале 2024 года. После начальной подготовки во Франции они продолжат курс (обучения полётам) на истребителях в рамках подготовки у наших партнёров», — отмечается в заявлении ведомства.

Минобороны Франции при этом не уточняет, о каких именно самолётах идёт речь.

Ранее глава Военного комитета Европейского союза генерал Роберт Бригер, находившийся с визитом в Эстонии, заявил, что ЕС к весне 2024 года планирует обучить 40 тыс. украинских военных.

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