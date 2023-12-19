Минобороны Франции анонсировало начало учений пилотов ВСУ на 2024 год
- AP
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«Первые пилоты прибудут в начале 2024 года. После начальной подготовки во Франции они продолжат курс (обучения полётам) на истребителях в рамках подготовки у наших партнёров», — отмечается в заявлении ведомства.
Минобороны Франции при этом не уточняет, о каких именно самолётах идёт речь.
Ранее глава Военного комитета Европейского союза генерал Роберт Бригер, находившийся с визитом в Эстонии, заявил, что ЕС к весне 2024 года планирует обучить 40 тыс. украинских военных.