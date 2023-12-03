Глава Военного комитета Бригер: ЕС намерен обучить 40 тысяч военных ВСУ к весне
Информация об этом появилась на сайте главного штаба Сил обороны Эстонии.
«Мы уже обучили 34 тыс. украинских военных, а к весне 2024 года планируем обучить 40 тыс. солдат», — говорится в заявлении.
Кроме того, Бригер отметил, что на сегодняшний день ЕС предоставил Киеву военную помощь на сумму €27 млрд.
Ранее сообщалось, что канадцы готовят морпехов ВСУ в британском Лидсе.
Также в Bloomberg отмечали, что в план обязательств ЕС перед Украиной входит обучение военных ВСУ.