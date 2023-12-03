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Глава Военного комитета Бригер: ЕС намерен обучить 40 тысяч военных ВСУ к весне

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Глава Военного комитета Европейского союза генерал Роберт Бригер, находившийся с визитом в Эстонии, заявил, что ЕС к весне 2024 года планирует обучить 40 тыс. украинских военных.

Информация об этом появилась на сайте главного штаба Сил обороны Эстонии.

«Мы уже обучили 34 тыс. украинских военных, а к весне 2024 года планируем обучить 40 тыс. солдат», — говорится в заявлении.

Кроме того, Бригер отметил, что на сегодняшний день ЕС предоставил Киеву военную помощь на сумму €27 млрд.

Ранее сообщалось, что канадцы готовят морпехов ВСУ в британском Лидсе.

Также в Bloomberg отмечали, что в план обязательств ЕС перед Украиной входит обучение военных ВСУ.

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