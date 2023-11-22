Bloomberg: в план обязательств ЕС перед Украиной входит обучение военных ВСУ

Европейский союз представил членам объединения проект плана долгосрочных обязательств перед Украиной, который включает поставки оружия и обучение военнослужащих украинских вооружённых сил.

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Помимо этого план включает укрепление Украины в области кибербезопасности, поддержку по разминированию территории, помощь в проведении реформ, касающихся вступления страны в ЕС, а также обмен разведданными.

Уточняется, что речь идёт о декларации, которая была подписана на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе в июле. Она предполагает предоставление гарантий безопасности для Украины.

Ранее Владимир Зеленский в рамках визита главы Евросовета Шарля Мишеля выразил надежду, что ЕС продолжит предоставлять Украине военную и финансовую помощь.