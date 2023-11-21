Зеленский на встрече с Мишелем выразил надежду на дальнейшее получение денег
Об этом сообщил офис Зеленского.
Как говорится в заявлении, Зеленский указал, что Украина «рассчитывает на продление финансовой и военной помощи».
Вместе с этим во время переговоров с президентом Молдавии Майей Санду он обсуждал расширение транзита украинской продукции.
Ранее американский предприниматель Илон Маск опубликовал в соцсети X мем с Зеленским, который высмеивает его постоянные просьбы денег.
До этого в польском сегменте сервиса TikTok расходились видео, на которых Зеленский из-за спины людей выпрашивает деньги, танки и другую помощь.