В польском TikTok активно расходятся видео с клянчащим деньги Зеленским

В польском сегменте сервиса TikTok активно расходятся видео, на которых Владимир Зеленский из-за спины людей выпрашивает деньги, танки и другую помощь.

«Дай-дай-дай-дай-дай, ну пожалуйста, ну денег дай, танки дай, ну помоги Украине», — звучит голос Зеленского, пока его изображение нависает над участниками видео.

На некоторых роликах изображение Зеленского за спинами у людей появляется на улице, в ванне, туалете и постели, при этом они пытаются отмахнуться от него.

Ранее в эфире украинского телемарафона вышла запись с выступлением Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, где он в зале слушает сам себя.