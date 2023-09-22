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В польском TikTok активно расходятся видео с клянчащим деньги Зеленским

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В польском сегменте сервиса TikTok активно расходятся видео, на которых Владимир Зеленский из-за спины людей выпрашивает деньги, танки и другую помощь.
В польском TikTok активно расходятся видео с клянчащим деньги Зеленским
  • Gettyimages.ru
  • © ljubaphoto

«Дай-дай-дай-дай-дай, ну пожалуйста, ну денег дай, танки дай, ну помоги Украине», — звучит голос Зеленского, пока его изображение нависает над участниками видео.

На некоторых роликах изображение Зеленского за спинами у людей появляется на улице, в ванне, туалете и постели, при этом они пытаются отмахнуться от него.

Ранее в эфире украинского телемарафона вышла запись с выступлением Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, где он в зале слушает сам себя.

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