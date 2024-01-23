Defense News: немецкий производитель БПЛА желает открыть завод на Украине
- Gettyimages.ru
- © elxeneize
«Руководство Quantum Systems теперь хочет сделать следующий шаг, завершив работу над соглашениями о создании завода запасных частей на Украине», — говорится в материале.
Издание подчеркнуло, что наличие местного производства сможет обеспечить более быстрое обслуживание дронов типа Vector.
Автор публикации отметил, что компания уже открыла на Украине учебный и логистический центр, где украинские инструкторы подготовили по меньшей мере 200 операторов БПЛА.
Ранее The New York Times написала, что жители города Гросенхайн в Германии выступили против строительства завода по производству боеприпасов для Украины из страха перед Россией.